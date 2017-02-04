Жертвами схода лавин стали два человека, один из них пограничник

4 февраля 2017, 10:27 Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. На автодороге Ош - Кызыл-Жар в результате схода лавины погиб военнослужащий, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

По информации ведомства, четверо военнослужащих ночью ехали на автомашине УАЗ из Оша в село Кызыл-Жар. В местности Терек-Чаты автомашину накрыла снежная масса. Военнослужащие начали расчищать автодорогу от снега, но неожиданно сошла вторая волна лавины, в результате которой под завалами остался пограничник, сержант по званию.

В 5:30 утра пограничники и сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия обнаружили тело военнослужащего.

Как сообщила пресс-служба МЧС, еще один человек погиб при сходе лавины в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Еще три человека пострадали. На месте работает спецтехника.