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Жертвами схода лавин стали два человека, один из них пограничник

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408146-ru.html

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4 февраля 2017, 10:27       Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. На автодороге Ош - Кызыл-Жар в результате схода лавины погиб военнослужащий, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
По информации ведомства, четверо военнослужащих ночью ехали на автомашине УАЗ из Оша в село Кызыл-Жар. В местности Терек-Чаты автомашину накрыла снежная масса. Военнослужащие начали расчищать автодорогу от снега, но неожиданно сошла вторая волна лавины, в результате которой под завалами остался пограничник, сержант по званию.
В 5:30 утра пограничники и сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия обнаружили тело военнослужащего.
Как сообщила пресс-служба МЧС, еще один человек погиб при сходе лавины в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Еще три человека пострадали. На месте работает спецтехника.

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