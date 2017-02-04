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Жертвами схода лавин стали два человека, один из них пограничникЖертвами схода лавин стали два человека, один из них пограничник

На открытие ветлаборатории в Кыргызстане выделят 170 млн сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408145-ru.html

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4 февраля 2017, 10:39       Комментарии

БИШКЕК, 03-Фев. - Sputnik. При необходимом финансировании Кыргызстан обновит ветеринарные лаборатории до конца 2017 года, заявил министр сельского хозяйства и мелиорации Турдуназир Бекбоев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По ее данным, в стране строятся и поэтапно обновляются ветлаборатории, что необходимо для соответствия требованиям Евразийского экономического союза.
"В 2017 году республиканский бюджет выделяет нам более 170 миллионов сомов. На эти деньги будут построены ветеринарные лаборатории в Баткенской и Таласской областях. До конца года с открытием и обновлением фитосанитарных и ветеринарных лабораторий никаких проблем не возникнет, если нам обеспечат своевременное финансирование", - рассказал министр.
Он отметил, что ветлаборатории будут также открыты в Балыкчи и Караколе.
В прошлом году члены правительства неоднократно заявляли о старте кампании по идентификации животных, однако по разным причинам ее долго не могли начать.

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