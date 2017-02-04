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10 мыслей о струнах души, мечтах и слезах скрипачки Александры Донис

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354636_10...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408144-ru.html

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4 февраля 2017, 9:46       Комментарии

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Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?
В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.
Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…
Александра Донис
первая скрипка симфонического оркестра Кыргызскогого национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева
Я пошла в школу в 7 лет, и мама мне сказала: если ты будешь отличницей, то мы тебя отдадим в музыкальную школу. Это для меня было что-то такое интересное, я так радовалась.
В юношеском возрасте не хотелось заниматься. Все гуляли, а я дома пилила, занималась. А сейчас нет ни капли сожаления.
Для меня скрипка звучит певуче. Сейчас уже певуче.
Музыка меня научила проживать жизнь больше сопереживая. […] То, что мы не испытываем каждый день, музыка нам помогает ощутить вот эти эмоции, струны тонкие души, которые в повседневной жизни не испытываешь.
Последний раз я плакала пару дней назад на репетиции. У нас была репетиция оркестровая – балет "Бахчисарайский фонтан". Там есть момент, когда играет фортепьяно, а мы молчим, вся струнная группа. Настолько музыка задевает…
Я предпочитаю разную музыку. […] Если есть у меня мурашки от услышанной песни или произведения, значит оно мне будет нравиться.
С первых нот можно понять, что это классная песня, которая трогает струны твоей души, которая будет тебе нравиться.
Те эмоции, которые мы испытываем на сцене, это совсем другие эмоции. Не как в жизни. На сцене ты отдаешься полностью, просто до семи потов играешь, выкладываешься.
Кажется, я живу там [в театре]. Потому что мы много времени проводим на работе. Ты приходишь, живешь, репетируешь, выкладываешься, отдаешь эмоции.
Дом – это дом, это детки. Там уже как-то по-другому выкладываешься.
В первую очередь я себя ощущаю мамой двоих прекрасных сыновей. Они - моя гордость.
Сейчас я уже твердо могу сказать, что я скрипачка. Что я полностью посвящаю себя этому делу.
Я всегда хотела солировать, ездить по разным городам, солировать с оркестром. Но я не добилась этого в жизни.
Раньше я думала: чего не добилась я, добьется мой ребенок. […] Но сейчас, когда реально понимаешь в каком мире мы живем, сколько мы получаем заработную плату, уже призадумываешься, а стоит ли? А надо ли отдавать ребенка?
Я была бы творческим человеком точно, если не скрипачкой. И сейчас ни за что не променяю свою профессию на что-то другое.

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