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Пострадавшим в авиакрушении предоставлены временно квартиры для проживания

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354831_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408142-ru.html

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Крушение "Боинга-747". 11 семей обеспечили временным жильем за счет государства

Восемь семей, пострадавших в результате авиакатастрофы получат временное жилье

4 февраля 2017, 10:04       Комментарии

11 семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы, предоставлены квартиры для временного проживания на территории г. Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Правительства КР.
Как отмечается, во всех квартирах, куда размещены пострадавшие, имеются все необходимые условия для проживания (мебель, бытовая техника, отопление).
Таким образом, 11 семей обеспечены временным жильем за счет государства.
Также следует отметить, что в настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению дома одной семьи, проживающей также в "Семетей", который был частично поврежден в результате авиакатастрофы. Данная семья продолжает находиться в гостинице.
Всего в гостинице "Семетей" проживало 12 семей, в количестве 49 человек, из них - 30 взрослых и 19 - детей.
Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.
Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.
Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.
Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.

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