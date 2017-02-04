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Канадский музей запустил проект по поиску двойников героев древних статуй

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354803_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408141-ru.html

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4 февраля 2017, 10:11       Комментарии

Квебекский Музей цивилизации запустил проект My 2000-Year-Old-Double, в рамках которого разыскивает среди интернет-пользователей двойников героев древнегреческих, древнеримских и древнеегипетских статуй из коллекции нескольких швейцарских музеев, пишет издание BirdinFlight со ссылкой на MentalFloss.
Чтобы поучаствовать в акции, достаточно загрузить свою фотографию на сайт проекта. Далее программа по распознаванию лиц сопоставит снимок со скульптурами и выдаст пользователю результат с наибольшим совпадением.
Все загруженные фотографии затем попадут к сотрудникам музея, которые выберут из снимков несколько десятков лучших. После этого портреты их героев переснимет канадский фотограф Франсуа Брюнелль, известный своей серией о двойниках, а в октябре 2018 года их покажут на тематической выставке в Музее цивилизации.

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