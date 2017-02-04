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Более 500 медалей завоевали кыргызские спортсмены в 2016 году

Источник:
http://24.kg/sport/44406_bolee...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408140-ru.html

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4 февраля 2017, 9:43       Комментарии

За 2016 год Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта провело 262 спортивно-массовых мероприятия, из них 105 международных. Такие данные представлены на итоговой коллегии ведомства.
Как сообщили в пресс-службе правительства, за отчетный период спортсмены командированы на 245 международных соревнований по различным видам спорта.
Всего отечественные спортсмены завоевали на крупных международных спортивно-массовых мероприятиях 538 медалей:
За показанные результаты 357 членов сборных команд КР получали стипендии. Общая сумма стипендиального фонда составила 32 миллиона сомов.

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