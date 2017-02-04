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Ученые создали самонаводящихся убийц опухолей мозга

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354833_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408139-ru.html

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4 февраля 2017, 9:22       Комментарии

Американские ученые из Университета штата Северная Каролина создали клетки, которые способны целенаправленно перемещаться в тканях мозга и уничтожать опухоли, в частности, глиобластому. Статья об исследовании опубликована в журнале Science Translational Medicine, коротко о нем рассказывает Лента.ру.
Установлено, что опухоли головного мозга производят химические вещества, которые служат сигналами для привлечения стволовых клеток. Специалисты полагают, что последние могут распознавать злокачественное новообразование как повреждение, которое необходимо исправить, однако вместо этого помогают его росту.
Ученые решили использовать способность клеток мигрировать к глиобластоме, чтобы создать транспорт, доставляющий лекарственные препараты. Для этого они применили специфические химические соединения, которые перепрограммируют обычные клетки кожи, делая их индуцированными стволовыми iNSC.
После этого исследователи поместили полученный биологический материал в специальные емкости, чтобы проверить, будут ли стволовые клетки перемещаться в сторону опухолевой ткани. Оказалось, что iNSC действительно двигаются к злокачественным клеткам со скоростью 50 микрон за 22 часа.
На втором этапе эксперимента, биологи внесли внутрь стволовых клеток противораковые препараты. В итоге iNSC, достигшие опухолей, смогли за месяц уменьшить размеры новообразований в 20-50 раз. Это продлило жизнь больным грызунам в два раза.
По словам ученых, необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, как далеко стволовые клетки могут мигрировать внутри мозга человека.

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