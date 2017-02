США расширили санкции против Ирана

4 февраля 2017, 9:12 Комментарии

США ввели новую порцию санкций в отношении Ирана в ответ на недавнее испытание Тегераном ракеты средней дальности. Ограничительные меры, как сообщает Евроньюс со ссылкой на американское министерство финансов, коснулись 13 физических лиц и 12 организаций.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран играет с огнем. "Они не ценят, насколько "добр" к ним был президент Обама. Я таким не буду", – написал американский президент на своей странице в Twitter.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.

В Тегеране ничего предосудительного в испытаниях не видят и считают это не только своим суверенным правом, но и необходимостью, сложившейся в современных условиях в регионе. Об этом в ходе пятничной молитвы в иранской столице заявил аятолла Ахмад Хатами:

"Мы живем в мире волков. Таких волков, как высокомерное правительство Америки. И в этом мире волков мы должны оставаться безоружными, а они будут делать все, что захотят? Ни в коем случае. Этого никогда не будет".

Представители иранских властей заявляют, что их действия не противоречат ни ядерной сделке, в которой ракетная программа не упоминается, ни резолюции Совбеза ООН, так как она не запрещает Ирану проводить испытания ракет, а лишь призывает этого не делать.

Это новый виток обострения отношений между двумя странами. Ранее иранский МИД отказался выдавать въездные визы американским спортсменам для участия в Кубке мира по вольной борьбе, ответив на введенный Трампом запрет на въезд в США для мусульман из семи стран, в том числе – из Ирана, где это восприняли как оскорбление.