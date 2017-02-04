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За январь более $200 млн кредитов выдал РКФР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408135-ru.html

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В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительства жилья

4 февраля 2017, 9:05       Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) к 30 января текущего года выдал в виде кредитов 202 миллиона долларов, сообщается на сайте фонда.
РКФР был создан при вступлении Кыргызстана в Евразийский экономический союз для модернизации экономики страны. Уставный капитал составляет до 500 миллионов долларов.
Всего одобрено 647 проектов на общую сумму 202 миллиона долларов. Больше всего - 17 процентов кредитов - пришлось на бизнес-проекты в сфере пищевой промышленности. Чуть меньше - 16 процентов - на транспорт и логистику. В тройку наиболее популярных направлений входит и строительная промышленность - 13 процентов.
К настоящему времени больше всего проектов фонд профинансировал в Бишкеке (28 процентов), меньше всего - в Нарынской и Таласской областях (по четыре и три процента соответственно).

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