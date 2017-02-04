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Из Ошского горсуда сбежал обвиняемый в убийстве и грабеже

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354837_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408133-ru.html

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Мусульманские и христианские религиозные деятели должны объяснять детям, что самоубийство - это грех, - депутат

4 февраля 2017, 0:32       Комментарии

3 февраля из здания Ошского горсуда сбежал обвиняемый в грабеже. Об этом сообщили в УВД южной столицы.
Как уточнили ВБ в ведомстве, Ибрагимов Махамад Рахимович может в ближайшее время прибыть в Бишкек.
Ибрагимов Махаммад Рахимович 1975 года рождения. Уроженец города Ош.
Особые приметы обвиняемого:  Рост примерно 180-185 см, среднего телосложения. Был одет в дубленку черного цвета, черные брюки и белые кроссовки.
Всех кто либо видел подозреваемого просят позвонить на пульт 102,  либо по телефонам 03222-5-64-29, 0777-07-56-59.

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