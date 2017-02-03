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В Минюсте состоялась встреча с послом Ирана в КР, где обсуждались вопросы укрепления кыргызско-иранских отношений

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408130-ru.html

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3 февраля 2017, 22:22       Комментарии

В Министерстве юстиции Кыргызстана 3 февраля состоялся визит вежливости посла Ирана в КР Али Моджтаба Рузбехани. В рамках визита вежливости участники встречи обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия по различным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Министр юстиции Уран Ахметов отметил, что между странами сложились тесные исторические связи, а взаимные визиты президентов в 2015-2016 годы еще более укрепили кыргызско-иранские отношения. Со своей стороны глава дипломатической миссии отметил, что необходимо максимально использовать существующий потенциал для развития межгосударственного сотрудничества.
Далее стороны обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического сотрудничества, поддержки среднего и малого бизнеса, облегчения визового режима и открытия прямого авиарейса между Кыргызстаном и Ираном. "Мы готовы не только упростить визовый режим, но и двигаться в направлении по отмену визы, для того чтобы обеспечить гражданам наших стран свободное передвижение", - сообщил Посол Ирана. В свою очередь Уран Ахметов отметил, что по данному вопросу Министерство юстиции Кыргызской Республики придерживается положительной позиции.
Кроме того, стороны обсудили направления сотрудничества участники встречи обозначили борьбу с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотических веществ, взаимодействие в сфере защиты прав и свобод граждан, профилактики правонарушений со стороны иранских граждан, находящихся на территории Кыргызстана и наоборот, а также в судебной сфере.
По итогам визита посол Иран в КР Али Моджтаб Рузбехани пригласил министра юстиции КР Урана Ахметова посетить с рабочим визитом Министерство юстиции Ирана с целью ознакомления и обмена опытом с иранскими коллегами.

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