В Минюсте состоялась встреча с послом Ирана в КР, где обсуждались вопросы укрепления кыргызско-иранских отношений

3 февраля 2017, 22:22 Комментарии

В Министерстве юстиции Кыргызстана 3 февраля состоялся визит вежливости посла Ирана в КР Али Моджтаба Рузбехани. В рамках визита вежливости участники встречи обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия по различным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Министр юстиции Уран Ахметов отметил, что между странами сложились тесные исторические связи, а взаимные визиты президентов в 2015-2016 годы еще более укрепили кыргызско-иранские отношения. Со своей стороны глава дипломатической миссии отметил, что необходимо максимально использовать существующий потенциал для развития межгосударственного сотрудничества.

Далее стороны обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического сотрудничества, поддержки среднего и малого бизнеса, облегчения визового режима и открытия прямого авиарейса между Кыргызстаном и Ираном. "Мы готовы не только упростить визовый режим, но и двигаться в направлении по отмену визы, для того чтобы обеспечить гражданам наших стран свободное передвижение", - сообщил Посол Ирана. В свою очередь Уран Ахметов отметил, что по данному вопросу Министерство юстиции Кыргызской Республики придерживается положительной позиции.

Кроме того, стороны обсудили направления сотрудничества участники встречи обозначили борьбу с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотических веществ, взаимодействие в сфере защиты прав и свобод граждан, профилактики правонарушений со стороны иранских граждан, находящихся на территории Кыргызстана и наоборот, а также в судебной сфере.

По итогам визита посол Иран в КР Али Моджтаб Рузбехани пригласил министра юстиции КР Урана Ахметова посетить с рабочим визитом Министерство юстиции Ирана с целью ознакомления и обмена опытом с иранскими коллегами.