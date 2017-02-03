Игры политиков: сможет ли оппозиция уволить спикера и премьер-министра?

3 февраля 2017, 21:06 Комментарии

Ровно три месяца назад Жогорку Кенеш сформировал коалицию большинства и выбрал членов кабмина. Оппозиция решила пошатнуть властную конструкцию, причем не только ее исполнительную ветвь, но и законодательную - фракция "Республика - Ата-Журт" инициирует отзыв спикера Жогорку Кенеша. Тем временем "Ата Мекен" готовит вотум недоверия 28-му в истории независимого Кыргызстана правительству.

Оппозиция активизировалась В четверг премьер-министр Сооронбай Жээнбеков пришел в парламент с докладом об интеграции Кыргызстана в ЕАЭС. Это был обычный правительственный час, во время которого высокопоставленные чиновники отвечают на вопросы депутатов. Перед началом процесса парламентарии общим голосованием предоставили каждому лидеру фракции по 10 минут на выступление. Но времени не хватило, поэтому лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев попросил продлить обсуждение. Однако глава кабмина возразил, что это не вписывается в планы правительства, у которого впереди еще три заседания. Это стало причиной словесной перепалки премьера с депутатом и последующей критики в адрес работы исполнительной власти.

Правительство и парламент пришли к консенсусу - дать лидерам фракций еще по пять минут. Но политики опять не смогли уложиться. Глава "Республики - Ата-Журт" Омурбек Бабанов простоял у трибуны пять минут, прося у спикера дополнительное время, однако торага отказал, сославшись на регламент. В ответ Бабанов заявил, что РАЖ "решит судьбу правительства". Позже секретариат фракции разослал сообщение, что "Республика - Ата-Журт" инициирует отзыв спикера ЖК. За кабинет министров решили взяться социалисты -"Ата Мекен" предложит депутатам объявить вотум недоверия правительству.

Надо сверить часы Синхронный всплеск активности оппозиционных фракций побудил корреспондента Sputnik Кыргызстан поинтересоваться у Текебаева, поддерживает ли его фракция инициативу РАЖ.

"Не поддерживаем, но мы не приняли решение по этому вопросу. Скорее всего, у нас будет свободное голосование", - сказал главный "атамекеновец".

Вызывает споры среди оппозиционеров не только отзыв спикера, но и отставка правительства. Депутат от "Республики - Ата-Журт" Максат Сабиров сказал, что этот вопрос во фракции еще не обсуждался: РАЖ ожидает от коллег официального заявления. По словам Текебаева, секретариат "Ата Мекена" готовит материалы для обоснования отставки кабмина. Главным аргументом фракции Текебаев назвал провальную интеграцию в ЕАЭС. Он считает, что из-за действий правительства сократилась торговля со странами союза, в частности, экспорт. Третья оппозиционная фракция "Онугуу - Прогресс" поддерживает и отставку правительства, и отзыв спикера.

Ответ власти "Коалиция парламентского большинства поддерживает правительство, но в то же время говорит о вопросах, на которые надо обратить внимание", - сказал глава правящего альянса, лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

Активность оппозиции депутат назвал "природой парламентаризма". По его мнению, веских оснований для отставки кабинета министров нет, а спикер хорошо регулирует работу Жогорку Кенеша.

"Есть примеры, когда в парламентах других стран даже дерутся: фракция на фракцию, один на один. У нас пока не дошло до этого. Я не думаю, что есть какие-то большие проблемы", - отметил лидер СДПК.

В свою очередь торага Чыныбай Турсунбеков сообщил корреспонденту Sputnik, что не нарушал закон и регламент. Подробно заявления оппозиции спикер комментировать не стал.

Мнения экспертов Политолог Алмаз Акматалиев считает, что оппозиционеры выбрали хороший аргумент, заявив об отсутствии ощутимых положительных результатов после вступления страны в ЕАЭС.

"Результатов нет, это надо признать. А Бабанов хочет показать, что он является сильным игроком, тем более когда есть вероятность распада коалиции большинства. Это часть политической борьбы", - полагает эксперт.

Он добавил, что все изменения зависят от желания СДПК.

Депутат "легендарного" парламента и общественный деятель Жамин Акималиев считает, что Турсунбеков сохранит пост спикера, но премьер-министр может уйти в отставку. Он также связывает действия оппозиции с предстоящими выборами президента.

"Сейчас нет ни одного не политизированного вопроса. Вчера оппозиционеры заговорили об экономических и социальных проблемах, поэтому стул под премьер-министром зашатался. Как бы СДПК ни поддерживала правительство, оно может уйти в отставку", - заявил Акималиев.

С точки зрения бывшего депутата ЖК Феликса Кулова, предпосылки для распада коалиции большинства всегда есть. Но они связаны обычно не с политическими претензиями, а с конъюнктурными соображениями.

"То есть им (представителям коалиции. - Ред.) могут сверху дать установку развалить альянс, чтобы назначить новых лиц. Но сейчас я не вижу в этом смысла", - сказал Кулов.

Он считает, что критика со стороны оппозиции неизбежна, особенно перед выборами главы государства.