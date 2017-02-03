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"Одноклассники" выпустили специальную версию браузера Firefox

 

Фотографии: 24.kg

 

Источник:
http://24.kg/tehnoblog/44360_o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408128-ru.html

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3 февраля 2017, 20:31       Комментарии

Социальная сеть "Одноклассники" и компания Mozilla объявили о выпуске специальной версии браузера Firefox для персональных компьютеров.
Вебобозреватель доработали с учетом нужд пользователей соцсети. В частности, браузер обеспечивает быстрый и удобный доступ к основным функциям "Одноклассников".
В частности, стандартную страницу новой вкладки поменяли на пульт с виджетами и визуальными закладками. Пользователи соцсети могут установить виджеты онлайн-игр "Одноклассников", стрим-виджеты, а для общения - виджеты аккаунта и подарков.
В закладки браузера добавили ссылки на популярные разделы "Одноклассников". Кроме того, авторизованные пользователи могут быстро поделиться контентом "в один клик".
"Мы рады возможности создать кастомизированную версию браузера Firefox для пользователей "Одноклассников". Теперь доступ к основным функциям социальной сети стал более удобным и быстрым", - отметили в Mozilla.
Версия Firefox для пользователей соцсети предназначена для компьютеров под управлением операционных систем Windows.

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