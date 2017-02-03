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Некоторые чабаны выжигают кустарники и колючки на джайлоо, думая, что после будет хорошая трава, - эколог

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408127-ru.html

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3 февраля 2017, 20:34       Комментарии

Некоторые чабаны выжигают кустарники колючки на джайлоо, думая, что после будет хорошая трава. Об этом 3 февраля на пресс-конференции в Бишкеке сообщил эколог Эмиль Шукуров. По его словам, в год на джайлоо происходит 20-30 крупных пожаров, и ссылаются на грозу или молнию.
"Так там не было и 20 гроз, а нужно не меньше двухсот гроз, чтобы случился один пожар, так как проливной дождь и пожар, они практически несовместимы. Некоторые чабаны выжигают кустарники и колючки, которые остаются и думают, что после этого там пойдет хорошая трава. Я сам видел эти участки, эти пожары возникали в то время, когда не было ни дождя, ни гроз", - сказал он.

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