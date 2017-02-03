Некоторые чабаны выжигают кустарники и колючки на джайлоо, думая, что после будет хорошая трава, - эколог

3 февраля 2017, 20:34 Комментарии

Некоторые чабаны выжигают кустарники колючки на джайлоо, думая, что после будет хорошая трава. Об этом 3 февраля на пресс-конференции в Бишкеке сообщил эколог Эмиль Шукуров. По его словам, в год на джайлоо происходит 20-30 крупных пожаров, и ссылаются на грозу или молнию.

"Так там не было и 20 гроз, а нужно не меньше двухсот гроз, чтобы случился один пожар, так как проливной дождь и пожар, они практически несовместимы. Некоторые чабаны выжигают кустарники и колючки, которые остаются и думают, что после этого там пойдет хорошая трава. Я сам видел эти участки, эти пожары возникали в то время, когда не было ни дождя, ни гроз", - сказал он.