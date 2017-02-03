Кикбоксер из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя "Матрицы"

3 февраля 2017, 20:01 Комментарии

Кикбоксер из Кыргызстана, 23-летний уроженец Бишкека Рафаэль Физиев стал звездой Сети, почувствовав себя Нео из культового фантастического боевика "Матрица". Об этом сообщил Life.

Как отмечается, в рамках турнира Toyota Marathon в городке Пхитсанулок Рафаэль Физиев встретился с местной звездой тайского бокса Согро Петьинди. Чтобы избежать сильнейшего удара ногой, кыргызстанец повторил трюк персонажа Киану Ривза, продемонстрировав невероятную гибкость и отклонившись от удара на 45 градусов.



Несмотря на фантастический "финт", Рафаэль Физиев потерпел поражение в бою.