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Неделю не будет газа в селе Нижняя Ала-Арча

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44403_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408125-ru.html

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3 февраля 2017, 20:13       Комментарии

В связи с аварийно-восстановительными работами с 6 по 10 февраля прекратят подачу природного газа в селе Нижняя Ала-Арча. Об этом сообщили в ОсОО "Газпром Кыргызстан".
По данным компании, голубого топлива не будет в районах, ограниченных отрезками улиц Коллекторная, Киргизская, переулок Советский, Малый Чуйский канал; Киргизская, Колхозная, Коллективная, МЧК.
ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит извинения абонентам за созданные неудобства и рассчитывает на понимание в сложившейся ситуации.

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