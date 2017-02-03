Молодожены-инвалиды, несмотря на трудности, мечтают о своем жилье

3 февраля 2017, 20:09 Комментарии

29-летний Замир Исаев до четырех лет был обычный ребенком и, как и все, ходил в детсад. Но после травмы оказался в инвалидной коляске.

"Когда мне было 4 года, в садике во время игры кто-то меня толкнул, и я упал на спину. После этой травмы у меня перестали расти кости, они стали очень хрупкими - неверное движение, и могут сломаться", - рассказал Исаев.

Он отметил, что его старший брат тоже инвалид, а два младших - студенты.

"У братишек со здоровьем все в порядке. А вот я и старший брат сидим в колясках. Все мы живем с родителями. Не хочу быть обузой для них. Вот если бы кто помог нам приобрести дом", - мечтает парень.

У супруга Замира, Таалайгуль Асыранбек кызы, тоже ограниченные возможности здоровья.

"Врачи неправильно приняли роды у мамы, и я появилась на свет с повреждением позвоночника. Долго самостоятельно не могу ходить - метров 20 пройду, и спину ломит. Поэтому пересаживаюсь в коляску, когда надо на улицу", - рассказала Таалайгуль.

Отец Замира, Акылбек Исаев, пояснил, что у сына среднее образование, но многому он научился в кризисном центре.

"Благодаря этим знаниям смог устроиться на работу. Сейчас работает у одного из интернет-провайдеров", - сказал Исаев.

Он отметил, что его сын очень целеустремленный и старательный, но обращается за помощью только от безысходности.