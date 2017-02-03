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Молодожены-инвалиды, несмотря на трудности, мечтают о своем жилье

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408124-ru.html

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Сбылась мечта школьника, который хотел сфотографироваться с президентом А.Атамбаевым

3 февраля 2017, 20:09       Комментарии

29-летний Замир Исаев до четырех лет был обычный ребенком и, как и все, ходил в детсад. Но после травмы оказался в инвалидной коляске.
"Когда мне было 4 года, в садике во время игры кто-то меня толкнул, и я упал на спину. После этой травмы у меня перестали расти кости, они стали очень хрупкими - неверное движение, и могут сломаться", - рассказал Исаев.
Он отметил, что его старший брат тоже инвалид, а два младших - студенты.
"У братишек со здоровьем все в порядке. А вот я и старший брат сидим в колясках. Все мы живем с родителями. Не хочу быть обузой для них. Вот если бы кто помог нам приобрести дом", - мечтает парень.
У супруга Замира, Таалайгуль Асыранбек кызы, тоже ограниченные возможности здоровья.
"Врачи неправильно приняли роды у мамы, и я появилась на свет с повреждением позвоночника. Долго самостоятельно не могу ходить - метров 20 пройду, и спину ломит. Поэтому пересаживаюсь в коляску, когда надо на улицу", - рассказала Таалайгуль.
Отец Замира, Акылбек Исаев, пояснил, что у сына среднее образование, но многому он научился в кризисном центре.
"Благодаря этим знаниям смог устроиться на работу. Сейчас работает у одного из интернет-провайдеров", - сказал Исаев.
Он отметил, что его сын очень целеустремленный и старательный, но обращается за помощью только от безысходности.

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