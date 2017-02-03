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На проведение Общереспубликанского тестирования-2017 претендует одна организация

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44404_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408123-ru.html

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ГКНБ задержан организатор финансирования террористических организаций

3 февраля 2017, 19:36       Комментарии

В Кыргызстане на проведение Общереспубликанского тестирования в ближайшие три года (2017-2019) претендует всего одна организация - Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО). Об этом ИА "24.kg" сообщили в Министерстве образования и науки.
Тендер объявляли 13 января. Прием заявок завершился сегодня, 3 февраля. Поступила только одна.
На следующей неделе тендерная комиссия рассмотрит ее.
<ul> <li>С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения (очное - грантовое и контрактное, дистанционное).</li> </ul> Набравшие наивысшие баллы смогут поступить на бюджет и получить образовательный грант от государства. Ежегодно предоставляется 5 тысяч 705 грантовых мест.
С 2002 года организацией и проведением тестирования в Кыргызстане занималась независимая тестовая организация - ЦООМО.
В 2014-м Минобразования решило выбирать компанию для проведения ОРТ на следующие три года посредством тендера.

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