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Погода в Кыргызстане на 4 февраля: будет морозно

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44399_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408122-ru.html

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3 февраля 2017, 19:30       Комментарии

В Кыргызстане снег, местами сильный. На дорогах снежный накат, гололедица.
В Бишкеке температура воздуха ночью до -12 градусов, днем до -8. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, порывами до 15-20 метров в секунду.
День увеличится до 10 часов 3 минут.
В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях температура воздуха ночью -8, днем до -1 градуса.
В Нарынской области завтра температура воздуха до -19 ночью и до -9 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -9 градусов, днем -1 градус.
В Таласской области в отдельных районах снег, ночью до -11, днем до -2 градусов.

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