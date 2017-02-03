Погода в Кыргызстане на 4 февраля: будет морозно

3 февраля 2017, 19:30 Комментарии

В Кыргызстане снег, местами сильный. На дорогах снежный накат, гололедица.

В Бишкеке температура воздуха ночью до -12 градусов, днем до -8. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, порывами до 15-20 метров в секунду.

День увеличится до 10 часов 3 минут.

В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях температура воздуха ночью -8, днем до -1 градуса.

В Нарынской области завтра температура воздуха до -19 ночью и до -9 градусов днем.

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -9 градусов, днем -1 градус.

В Таласской области в отдельных районах снег, ночью до -11, днем до -2 градусов.