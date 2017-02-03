Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
снег +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кикбоксер из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя "Матрицы"Кикбоксер из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя "Матрицы"Рейтинг лучших для проживания стран составили в СШАРейтинг лучших для проживания стран составили в США

Закупки без тендера до 700 тысяч сомов предлагают разрешить айыл окмоту

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44387_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408120-ru.html

Похожие новости

Объявлен тендер на оформление Бишкека к весенним праздникам на общую сумму 2,8 млн сомов

Госкомитет по делам обороны предлагает изымать паспорта у призывников, отправляемых в воинские части

В России предлагают ввести геномную регистрацию мигрантов

Вице-мэр предлагает закрывать ночью интернет-клубы в рамках борьбы с "Синим китом

ГСИН предлагает отпускать заключенных на свободу по работе

3 февраля 2017, 19:52       Комментарии

В Кыргызстане предлагают разрешить закупки без тендера до 700 тысяч сомов айыл окмоту. Законопроект внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша.
В регионах возникают трудности при исполнении требований закона о госзакупках. Основной причиной является отсутствие Интернета. К примеру, связи нет в 171 айыл окмоту. Кроме того, часто отключают электроэнергию. В результате возникают сложности при размещении на электронном портале информации о товарах и оказании услуг.
В связи с этим депутаты предлагает внести соответствующие поправки и разрешить сельским управам покупать товары и услуги без тендера до 700 тысяч сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум