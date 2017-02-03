Госкомитет по делам обороны предлагает изымать паспорта у призывников, отправляемых в воинские части

3 февраля 2017, 19:27 Комментарии

Государственный комитет по делам обороны предлагает изымать паспорта у призывников, отправляемых в воинские части. Как сообщается в проекте поставления правительства, опубликованном для общественного обсуждения, согласно законодательству, из перечня документов, удостоверяющих личность, исключен военный билет военнослужащего срочной службы. Документом, идентифицирующим гражданина, может являться только паспорт - ID-card и общегражданский паспорт.

Проект определяет порядок изъятия у призывников, отправляемых в воинские части, паспортов и передачи их представителям воинских частей.

Изъятые паспорта призывников в момент отправки со сборных пунктов по описи передаются представителям воинских частей, прибывшим за молодым пополнением.

Кроме того, предполагается, что медицинское освидетельствование призывников должен проводить и фтизиатр. Сейчас медосвидетельствование проводят хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, дерматолог-венеролог и стоматолог.