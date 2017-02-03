Еще три семьи пострадавшие в результате крушения «Боинга» получили временное жилье

3 февраля 2017, 19:40 Комментарии

В настоящее время 11 семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы "Боинг-747", предоставлены квартиры в Бишкеке для временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, во всех квартирах, куда размещены пострадавшие, имеются все необходимые условия для проживания (мебель, бытовая техника, отопление).

«Также следует отметить, что в настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению дома одной семьи, проживающей также в "Семетей", который был частично поврежден в результате авиакатастрофы. Данная семья продолжает находиться в гостинице "Семетей", — отмечает ведомство.