11 семьям, пострадавшим в результате крушения "Боинг-747", предоставлены квартиры для временного проживания

3 февраля 2017, 19:19 Комментарии

Бишкек, 3 февраля /Кабар/. По факту на 3 февраля 2017 года на 18:00. 11 семьям, пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в Сокулукском районе Чуйской области, предоставлены квартиры для временного проживания на территории г.Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Как отмечается, во всех квартирах, куда размещены пострадавшие, имеются все необходимые условия для проживания (мебель, бытовая техника, отопление).

Таким образом, 11 семей обеспечены временным жильем за счет государства.

Также следует отметить, что в настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению дома одной семьи, проживающей также в "Семетей", который был частично поврежден в результате авиакатастрофы. Данная семья продолжает находиться в гостинице "Семетей".

Всего в гостинице "Семетей" проживало 12 семей, в количестве 49 человек, из них - 30 взрослых и 19 - детей.