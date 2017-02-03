Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

3 февраля 2017, 19:00 Комментарии

Выходные в Бишкеке богаты на культурные мероприятия.

Для любителей активного отдыха - фестиваль "Кыргызстан - страна горных лыж и зимнего отдыха-2017", для фанатов интеллектуального времяпрепровождения - встреча в клубе го или просмотр фильма "Ночь на Земле" (1991).

Вечером можно сходить на премьеру в Русском театре драмы, в филармонию на шоу под дождем, концерт памяти народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева или выступление рок-группы из Казахстана.

В Театре кукол тоже премьера - спектакль о правилах дорожного движения "Веселый светофор", а после сделайте с ребенком рамку для фотографий на мастер-классе.

Подробнее о том, где и как можно интересно и с пользой для себя провести время, читайте в "Афише".