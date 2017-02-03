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Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

Источник:
http://24.kg/kultura/44401_afi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408115-ru.html

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3 февраля 2017, 19:00       Комментарии

Выходные в Бишкеке богаты на культурные мероприятия.
Для любителей активного отдыха - фестиваль "Кыргызстан - страна горных лыж и зимнего отдыха-2017", для фанатов интеллектуального времяпрепровождения - встреча в клубе го или просмотр фильма "Ночь на Земле" (1991).
Вечером можно сходить на премьеру в Русском театре драмы, в филармонию на шоу под дождем, концерт памяти народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева или выступление рок-группы из Казахстана.
В Театре кукол тоже премьера - спектакль о правилах дорожного движения "Веселый светофор", а после сделайте с ребенком рамку для фотографий на мастер-классе.
Подробнее о том, где и как можно интересно и с пользой для себя провести время, читайте в "Афише".

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