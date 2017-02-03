В Кыргызстане не будут запрещать обмениваться открытками в День святого Валентина

3 февраля 2017, 19:12 Комментарии

Министерство образования и науки Кыргызстана не будет запрещать в День святого Валентина обмениваться открытками. Об этом ИА "24.kg" сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, с 10 по 18 февраля в Кыргызстане пройдет Неделя английского языка. В эти дни в образовательных организациях проведут открытые уроки для учеников 5-11-х классов "Английский - язык международного общения".

"Также в школах пройдут конкурсы, выставки, встречи и конференции, касающиеся культуры англоязычных стран. Одной из тем урока или школьного мероприятия может стать День святого Валентина", - сказали в ведомстве.

Отметим, в стране ежегодно поднимается вопрос празднования Дня святого Валентина. В 2016-м некоторым школьникам даже запрещали обмениваться открытками.