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Генпрокуратура: По противодействию коррупции проведено 9 тыс. проверок, возмещен ущерб на 196,4 млн сомовГенпрокуратура: По противодействию коррупции проведено 9 тыс. проверок, возмещен ущерб на 196,4 млн сомов

Ущерб почти на 200 миллионов сомов возместила Генпрокуратура Кыргызстана

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44396_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408112-ru.html

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3 февраля 2017, 19:21       Комментарии

Ущерб на сумму 196 миллионов 439 тысяч 781 сом возместила государству Генеральная прокуратура Кыргызстана. Об этом сообщила ее пресс-служба.
Уточняется, что в 2016 году по линии противодействия коррупции и надзору за исполнением законов органы прокуратуры провели 9 тысяч 99 проверок, по результатам которых внесли 14 тысяч 558 актов прокурорского реагирования.
По выявленным нарушениям возбуждено 17 уголовных дел. В суд предъявлено 12 исковых заявлений, из которых удовлетворено 9, отмечают в ГП КР.
С августа по декабрь 2016 года прокуратура Бишкека проверила 260 объектов строительства, из них по 117 выявлены нарушения, и внесено 74 акта реагирования, в том числе на отзыв разрешений на строительно-монтажные работы. Возбуждено 8 уголовных дел и внесено 5 исковых заявлений в суд, говорится в сообщении пресс-службы.

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