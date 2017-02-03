День 3 Февраля: Предвыборная кампания набирает обороты

3 февраля 2017, 18:57 Комментарии

С приближением выборов президента фракции Жогорку Кенеша начали прятаться от журналистов. 3 фракции провели свои заседания за закрытыми дверями. Только две фракции перед журналистами выложили свои пиар-разговоры, но и они предвыборные вопросы все-таки обсудили за закрытыми дверями.

Для лидера РАЖ Омурбека Бабанова это был рутинный предвыборный день, хотя вчера он грозил рассмотреть "судьбу правительства". Сегодня он отыграл назад и под "правительством" он, оказывается, имеет в виду лишь одного главу ГРС Сарпашева.

Создается впечатление, что его тактика предвыборной кампании исходит из соображения, что одной ногой Бабанов уже прошел во второй тур. Поэтому, нужно срочно решать тактическую задачу - чтобы у него не украли победу. Для начала нужно поменять двух ключевых людей - обоих от СДПК - "великого комбинатора" Сарпашева и главу ЦИК Шайлдабекову, ответственных за техническую часть выборов.

Теперь стоит следующая задача - это залатать дыры в законе о выборах. "Вы знаете как проходят выборы", - сказал Бабанов и рассказал о своих опасениях, как могут украсть его победу. Во-первых, нужно передать окончательное формирование списка избирателей от ГРС в ЦИК, так как "сейчас компьютер может определить сторонника кандидата" и вычеркнуть 50 человек на участке не представляет трудности. Также списки избирателей нужно обнародовать заранее, а не за 3 дня. Во-третьих, закрывать Автоматическое считывающее устройство через 15 минут после окончания выборов, а не в 23.30, чтобы совершить вброс.

Каждую потенциальную аферу Бабанов многозначительно заканчивал словами "сами знаете, для какой партии это делается".

Так как Бабанов уверен, что пройдет во второй тур, он против отставки правительства (наверное, каждый день работы Жээнбекова работает против премьера и увеличивает его шанс) и против досрочных выборов (с таким прекрасным здоровьем у президента Атамбаева нет оснований для "я устал, я ухожу...").

Другой кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков, тем временем, использовал традиционный беспроигрышный вариант повышения рейтинга популярности - критиковал МВД. По крайней мере, для публики - так представила стенограмму его участия на коллегии МВД его пресс-служба, так как коллегия прошла за закрытыми дверями.

На самом деле, Жээнбеков мог расхваливать работу МВД за успешные шаги по реформированию. И, судя по фоторепортажу и списку, большая часть времени премьер-министра в актовом зале МВД ушла на раздачу почетных грамот, именных часов и благодарностей.

Возможно, в планах пресс-службы не было рассылать пресс-релизы с критическим замечанием Жээнбекова, но видео с беспричинным избиением двумя пьяными сотрудниками милиции проходящего мимо молодого человека, которое стало достоянием общественности, могло поменять тактику.

"Задерживаются рядовые члены ОПГ, а не их лидеры", - сказал премьер-министр. Но, по данным депутата Бокоева, за 3.5 года на учет поставлен только один челн ОПГ. Похоже, сообщения МВД, что за кражу сотового телефона задержан активный член ОПГ, могут потерять актуальность.

Словом, предвыборная логика требует премьера критиковать своих подчиненных, то есть свою же работу...