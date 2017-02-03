Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3129 (+0.1241) 
Евро: 74.9446 (+0.2276) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
небольшой снег +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ущерб почти на 200 миллионов сомов возместила Генпрокуратура КыргызстанаУщерб почти на 200 миллионов сомов возместила Генпрокуратура КыргызстанаВ Кыргызстане не будут запрещать обмениваться открытками в День святого ВалентинаВ Кыргызстане не будут запрещать обмениваться открытками в День святого Валентина

Генпрокуратура: По противодействию коррупции проведено 9 тыс. проверок, возмещен ущерб на 196,4 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/genpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408110-ru.html

Похожие новости

В парламенте предлагают установить точную дату проведения выборов депутатов ЖК

Замглавы МЧС рассказал, какие защитные мероприятия были проведены в 2016 году

В Кыргызстане в 2018 году планируется проведение ЧА по спортивной борьбе среди студентов

Джумакадыров: За 20 лет реальных мер в борьбе с коррупцией не предпринимали

Секретарь Совета обороны рассказал, угрожали ли ему в ходе борьбы с коррупцией

3 февраля 2017, 19:20       Комментарии

За 2016 год по линии противодействия коррупции и надзору за исполнением законов органы прокуратуры провели 9099 проверок, по результатам которых внесено 14 558 актов прокурорского реагирования, государству возмещен ущерб на сумму 196 млн 439 тыс. 781 сом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
"В ходе заседания коллегии по итогам деятельности органов прокуратуры за 2016 год особое внимание было обращено на защиту прав предпринимателей, по которому принято 411 актов прокурорского реагирования. Приведены в соответствующее правовое русло проверки субъектов бизнеса, заметно ограничено незаконное вмешательство в их деятельность", — сообщает ведомство.
Как отмечается, положение в сфере борьбы с преступностью, осуществления прокурорского надзора за следствием и ОРД за отчетный период в целом по республике имеет положительную динамику.
"Прокурорами были приняты соответствующие меры по устранению недостатков в этом направлении. Так, в целом по правоохранительным органам на 15,6% сократилось количество фактов укрытия преступлений от учета. На 135,4% увеличилось количество выявленных фактов необоснованного возбуждения уголовных дел", — отмечается в сообщении.
Также на заседании были указаны на проблематичные моменты деятельности органов прокуратуры по отдельным направлениям, отмечены некоторые недостатки и упущения.
"Необходимо менять подходы и критерии к оценке своей деятельности, надо уметь брать на себя ответственность", — отметила Генеральный прокурор Индира Джолдубаева, акцентируя внимание на сложных и важных задачах, стоящих перед надзорным органом страны в наступившем году.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум