Генпрокуратура: По противодействию коррупции проведено 9 тыс. проверок, возмещен ущерб на 196,4 млн сомов

3 февраля 2017, 19:20 Комментарии

За 2016 год по линии противодействия коррупции и надзору за исполнением законов органы прокуратуры провели 9099 проверок, по результатам которых внесено 14 558 актов прокурорского реагирования, государству возмещен ущерб на сумму 196 млн 439 тыс. 781 сом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

"В ходе заседания коллегии по итогам деятельности органов прокуратуры за 2016 год особое внимание было обращено на защиту прав предпринимателей, по которому принято 411 актов прокурорского реагирования. Приведены в соответствующее правовое русло проверки субъектов бизнеса, заметно ограничено незаконное вмешательство в их деятельность", — сообщает ведомство.

Как отмечается, положение в сфере борьбы с преступностью, осуществления прокурорского надзора за следствием и ОРД за отчетный период в целом по республике имеет положительную динамику.

"Прокурорами были приняты соответствующие меры по устранению недостатков в этом направлении. Так, в целом по правоохранительным органам на 15,6% сократилось количество фактов укрытия преступлений от учета. На 135,4% увеличилось количество выявленных фактов необоснованного возбуждения уголовных дел", — отмечается в сообщении.

Также на заседании были указаны на проблематичные моменты деятельности органов прокуратуры по отдельным направлениям, отмечены некоторые недостатки и упущения.

"Необходимо менять подходы и критерии к оценке своей деятельности, надо уметь брать на себя ответственность", — отметила Генеральный прокурор Индира Джолдубаева, акцентируя внимание на сложных и важных задачах, стоящих перед надзорным органом страны в наступившем году.