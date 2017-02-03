В общественном транспорте Бишкека увеличится зона WI-FI

3 февраля 2017, 19:00 Комментарии

В столичном общественном транспорте – автобусах и троллейбусах для удобства пассажиров скоро будет увеличено количество средств с бесплатным Wi-Fi.

"На 96 автобусах установлены бесплатный WIFI и GPS-навигаторы. На 100 автобусах установлены мониторы, из них 60 автобусов работают на линии. На сегодняшний день на балансе автотранспортного предприятия находится 470 единиц автобусов марки "Ясень". Сейчас в рабочем состоянии находится 160 автобусов, из них 105-110 единиц ежедневно выезжают на линию", — сообщает МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие".

Как отмечается, с февраля месяца количество работающих автобусов на линии увеличится до 120 единиц.

"118 единиц автобусов требуют капитального ремонта, требуется приобретение запасных частей для ремонта двигателей, коробки передач, гидроусилителей руля, карданного вала, дисков и других частей. 192 автобуса, приобретенных в 2008 году исчерпали свой ресурс полностью и подлежат списанию", — отмечается в сообщении.

Также, по данным Бишкекского троллейбусного управления бесплатный WIFI и мониторы установлены во всех 105 троллейбусах, выходящих на линию. Бесплатный доступ к интернету для горожан будет доступен после системного тестирования, которое будет проводиться в течение февраля месяца.