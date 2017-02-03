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МЧС КР: Отмечается активизация оползневых процессов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mchs-kr-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408108-ru.html

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3 февраля 2017, 18:52       Комментарии

Бишкек, 3 февраля /Кабар/. В Кыргызстане отмечается активизация оползневых процессов, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По словам директора Департамента мониторинга, прогнозирования ЧС МЧС КР Анаркула Айталиева, основные причины активизации оползневой опасности на юге республики в настоящее время:
- количество осадков в период с октября 2016 г по январь 2017 г. превысило средние многолетние значения и составило 125-290% месячной нормы;
- колебания температуры воздуха вызвало обильное таяние снега, кроме того, выпадение осадков в виде дождя в осенне-зимний период способствовало интенсивному замачиванию оползневых склонов. Этот процесс периодически повторялся в течение осенне-зимнего периода 2016-2017 гг;
- продолжающаяся сейсмическая активность на территории юга республики.
"Немаловажную роль в развитии и активизации оползневых процессов оказывает и хозяйственная деятельность человека", - отметил А.Айталиев.
Всего по республике насчитывается около 5000 оползне- опасных участков. По республике проживали на оползне опасных участках 4230 семей, из них отселились в безопасное место – 1272 семьи, 863 семьи в стадии переселения, 2095 семей получили ссуду, земельные участки, но продолжают проживать на опасных участках.
Для справки: Оползни возникают на участке склона или откоса вследствие нарушения устойчивости пород, вызванного крутизной склона, в результате подмыва водой, ослаблением прочности пород при переувлажнении осадками и подземными водами, воздействием сейсмических толчков, а также строительной и хозяйственной деятельностью, без учета геологических условий местности (разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерный полив садов и огородов, расположенных на склонах и др.).
Развитию оползней способствует уклон пластов земли, трещины в породах, направленные также в сторону уклона. В сильно увлажненных глинистых породах оползни приобретают форму жидкого потока. Оползни наносят большой ущерб сельскохозяйственным угодьям, промышленным предприятиям, населенным пунктам и т. д.
Активизация оползневых процессов наблюдается в весенне-летний период. Наибольшее количество оползней образуется в многоводные годы и чаще связано с поверхностным увлажнением, происходящим весной в период снеготаяния и выпадения атмосферных осадков. Необходимо отметить, что крупные оползни, образующиеся под влиянием подземных вод, возникают и в маловодные годы, независимо от периода.

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