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Новый депутат придет в Жогорку КенешНовый депутат придет в Жогорку КенешАфиша: чем заняться на выходных в БишкекеАфиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

Депутат ЖК К.Иманалиев определил ключевые позиции в сфере развития экономики республики

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/deputat-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408107-ru.html

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3 февраля 2017, 19:03       Комментарии

Бишкек, 3 февраля /Кабар/. На первом заседании Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку Кенеша КР депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев определил ключевые позиции в сфере развития экономики республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
По его словам, Правительство КР должно иметь реформаторский дух, поскольку без кардинальных преобразований не будет развития экономики страны. "Государства, которые не имеют выхода к морю, развиваются благодаря реформам, справедливой судебной системе и справедливому налоговому законодательству",- отметил депутат К.Иманалиев.
В числе ключевых позиций К.Иманалиев определил взаимодействие бизнеса и государственных органов власти на принципах государственно-частного партнерства, совершенствование законодательства в сфере предпринимательства. "Надо минимизировать вмешательство государства в бизнес",- отметил депутат.

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