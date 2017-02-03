Депутат ЖК К.Иманалиев определил ключевые позиции в сфере развития экономики республики

3 февраля 2017, 19:03 Комментарии

Бишкек, 3 февраля /Кабар/. На первом заседании Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку Кенеша КР депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев определил ключевые позиции в сфере развития экономики республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

По его словам, Правительство КР должно иметь реформаторский дух, поскольку без кардинальных преобразований не будет развития экономики страны. "Государства, которые не имеют выхода к морю, развиваются благодаря реформам, справедливой судебной системе и справедливому налоговому законодательству",- отметил депутат К.Иманалиев.

В числе ключевых позиций К.Иманалиев определил взаимодействие бизнеса и государственных органов власти на принципах государственно-частного партнерства, совершенствование законодательства в сфере предпринимательства. "Надо минимизировать вмешательство государства в бизнес",- отметил депутат.