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Строительный кран рухнул на автомобили в Дубае

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/44...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408105-ru.html

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Навес рухнул на пять спецмашин милиции в Караколе

3 февраля 2017, 18:39       Комментарии

Один человек пострадал, три автомобиля сгорели в результате обрушения строительного крана на шоссе Дубая Shaikh Zayed Road. Об этом сообщило РИА "Новости".
Как отмечается, на месте происшествия работают представители гражданской обороны и полиция, автотранспорт направляют по второстепенным трассам.
Получившего травмы человека доставили в госпиталь. Инцидент произошел на шоссе, ведущем в сторону Абу-Даби.
В Дубае в пятницу стоит штормовая погода, сила ветра достигает 60 километров в час.

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