Строительный кран рухнул на автомобили в Дубае

3 февраля 2017, 18:39 Комментарии

Один человек пострадал, три автомобиля сгорели в результате обрушения строительного крана на шоссе Дубая Shaikh Zayed Road. Об этом сообщило РИА "Новости".

Как отмечается, на месте происшествия работают представители гражданской обороны и полиция, автотранспорт направляют по второстепенным трассам.

Получившего травмы человека доставили в госпиталь. Инцидент произошел на шоссе, ведущем в сторону Абу-Даби.

В Дубае в пятницу стоит штормовая погода, сила ветра достигает 60 километров в час.