Непредвиденные праздники обойдутся мэрии Бишкека в 1,7 миллиона сомов

3 февраля 2017, 18:30 Комментарии

На непредвиденные праздники Управление капитального строительства мэрии Бишкека потратит 1,7 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

УКС столичной мэрии объявил тендер на закупку услуг по оформлению города к праздникам. На эти цели выделили 2 миллиона 865 тысяч сомов.

Так, на подготовку к 8 Марта потратят 60 тысяч сомов, на Нооруз - 1 миллион 105 тысяч сомов, на непредвиденные праздники республиканского и городского масштаба - 1,7 миллиона сомов.

Следует отметить, к Ноорузу напечатают 6,5 тысячи баннеров, а к непредвиденным праздникам - 10 тысяч.