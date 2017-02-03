Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3129 (+0.1241) 
Евро: 74.9446 (+0.2276) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
небольшой снег +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Строительный кран рухнул на автомобили в ДубаеСтроительный кран рухнул на автомобили в ДубаеГКНБ не стал комментировать информацию турецких СМИ, что университет "Ататюрк-Алатоо" может быть связан с Ф.ГюленомГКНБ не стал комментировать информацию турецких СМИ, что университет "Ататюрк-Алатоо" может быть связан с Ф.Гюленом

Непредвиденные праздники обойдутся мэрии Бишкека в 1,7 миллиона сомов

Источник:
http://24.kg/bishkek_24/44392_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408104-ru.html

Похожие новости

Ущерб почти на 200 миллионов сомов возместила Генпрокуратура Кыргызстана

Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

В общественном транспорте Бишкека увеличится зона WI-FI

Афиша событий: куда сходить на выходные в Бишкеке?

В Бишкеке водитель хотел демонстративно подрезать авто, в итоге попал в ДТП

3 февраля 2017, 18:30       Комментарии

На непредвиденные праздники Управление капитального строительства мэрии Бишкека потратит 1,7 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.
УКС столичной мэрии объявил тендер на закупку услуг по оформлению города к праздникам. На эти цели выделили 2 миллиона 865 тысяч сомов.
Так, на подготовку к 8 Марта потратят 60 тысяч сомов, на Нооруз - 1 миллион 105 тысяч сомов, на непредвиденные праздники республиканского и городского масштаба - 1,7 миллиона сомов.
Следует отметить, к Ноорузу напечатают 6,5 тысячи баннеров, а к непредвиденным праздникам - 10 тысяч.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум