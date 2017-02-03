Крушение "Боинга-747". 11 семей обеспечили временным жильем за счет государства

3 февраля 2017, 18:47 Комментарии

Одиннадцать семей, пострадавших в результате крушения "Боинга-747" в Бишкеке, обеспечили временным жильем за счет государства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Ранее сообщалось, что людям предоставят жилье в селе Манас Сокулукского района.

По данным кабмина, квартиры для временного проживания выделили в Бишкеке и Чуйской области. Там есть необходимые условия для проживания (мебель, бытовая техника, отопление).

На сегодня квартиры получили восемь семей, три оставшиеся в гостинице "Семетей" переедут в ближайшее время.

Крушение "Боинга-747". Как сделать помощь эффективной Подробнее

В настоящее время восстанавливается дом одной семьи, проживающей также в "Семетее". Здание частично повреждено в результате крушения самолета.

Всего в гостинице проживало 12 семей (или 49 человек, из них 30 взрослых и 19 детей).

В результате крушения грузового самолета 16 января погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа. 26 домов оказались непригодными для проживания.