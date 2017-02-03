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Крушение "Боинга-747". 11 семей обеспечили временным жильем за счет государства

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44398_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408103-ru.html

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Восемь семей, пострадавших в результате авиакатастрофы получат временное жилье

8 семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы, предоставлены квартиры для временного проживания

8 семьям пострадавшим в результате авиакатастрофы предоставлено временное жилье

8 семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы, предоставлены квартиры для временного проживания

На спецсчет МЧС для пострадавших при крушении "Боинга" поступило $962 тыс.

3 февраля 2017, 18:47       Комментарии

Одиннадцать семей, пострадавших в результате крушения "Боинга-747" в Бишкеке, обеспечили временным жильем за счет государства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Ранее сообщалось, что людям предоставят жилье в селе Манас Сокулукского района.
По данным кабмина, квартиры для временного проживания выделили в Бишкеке и Чуйской области. Там есть необходимые условия для проживания (мебель, бытовая техника, отопление).
На сегодня квартиры получили восемь семей, три оставшиеся в гостинице "Семетей" переедут в ближайшее время.
Крушение "Боинга-747". Как сделать помощь эффективной Подробнее
В настоящее время восстанавливается дом одной семьи, проживающей также в "Семетее". Здание частично повреждено в результате крушения самолета.
Всего в гостинице проживало 12 семей (или 49 человек, из них 30 взрослых и 19 детей).
В результате крушения грузового самолета 16 января погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа. 26 домов оказались непригодными для проживания.

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