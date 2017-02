Американский учитель здоровается с каждым учеником по-разному

3 февраля 2017, 18:52 Комментарии

Учитель английского языка Бэрри Уайт-младший разработал личные приветствия для каждого из своих учеников. Дети выстраиваются в очередь на входе в класс, и с каждым учитель здоровается по-своему.

Уайт-младший преподает в пятом классе школы, расположенной в городе Шарлотте (штат Северная Каролина). По его словам, в игру втянулись не только его ученики, но и дети из параллельных классов. А теперь своих приветствий ждут третьеклассники.

<table border="1"> <tr> <td> Barry White Jr, a 5th grade English teacher in NC, has a special handshake for each one of his students: https://t.co/Ql0ZgFhzzg pic.twitter.com/331WKe2BQm

- Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 1 февраля 2017 г.