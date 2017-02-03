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Американский учитель здоровается с каждым учеником по-разному

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44378_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408102-ru.html

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3 февраля 2017, 18:52       Комментарии

Учитель английского языка Бэрри Уайт-младший разработал личные приветствия для каждого из своих учеников. Дети выстраиваются в очередь на входе в класс, и с каждым учитель здоровается по-своему.
Уайт-младший преподает в пятом классе школы, расположенной в городе Шарлотте (штат Северная Каролина). По его словам, в игру втянулись не только его ученики, но и дети из параллельных классов. А теперь своих приветствий ждут третьеклассники.
<table border="1"> <tr> <td> Barry White Jr, a 5th grade English teacher in NC, has a special handshake for each one of his students: https://t.co/Ql0ZgFhzzg pic.twitter.com/331WKe2BQm
- Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 1 февраля 2017 г.

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