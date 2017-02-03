ГКНБ не стал комментировать информацию турецких СМИ, что университет "Ататюрк-Алатоо" может быть связан с Ф.Гюленом

3 февраля 2017, 18:25 Комментарии

Государственный комитет национальный безопасности Кыргызстана не стал комментировать информацию турецких, что прокуратура Стамбула включила университет "Ататюрк-Алатоо" в список вузов, которые могут быть связаны с Фетуллахом Гюленом. В ГКНБ сообщили, что соблюдение норм и этики международного права, обеспечение принципов невмешательства во внутренние дела независимых государств - это неотъемлемый атрибут и практика деятельности органов ГКНБ Кыргызстана.

В этой связи, мнения и публикации зарубежных СМИ, затрагивающих сферы внутриполитической деятельности иностранного государства, не могут являться основаниями для каких-либо комментариев со стороны ГКНБ, прокомментировали в Госкомитете.

В свою очередь в университете "Ататюрк-Алатоо" сообщили, что не имеют отношения к внутриполитическим процессам в Турции.