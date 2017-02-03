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ГКНБ не стал комментировать информацию турецких СМИ, что университет "Ататюрк-Алатоо" может быть связан с Ф.Гюленом

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408101-ru.html

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3 февраля 2017, 18:25       Комментарии

Государственный комитет национальный безопасности Кыргызстана не стал комментировать информацию турецких, что прокуратура Стамбула включила университет "Ататюрк-Алатоо" в список вузов, которые могут быть связаны с Фетуллахом Гюленом. В ГКНБ сообщили, что соблюдение норм и этики международного права, обеспечение принципов невмешательства во внутренние дела независимых государств - это неотъемлемый атрибут и практика деятельности органов ГКНБ Кыргызстана.
В этой связи, мнения и публикации зарубежных СМИ, затрагивающих сферы внутриполитической деятельности иностранного государства, не могут являться основаниями для каких-либо комментариев со стороны ГКНБ, прокомментировали в Госкомитете.
В свою очередь в университете "Ататюрк-Алатоо" сообщили, что не имеют отношения к внутриполитическим процессам в Турции.

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