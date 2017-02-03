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В России предлагают ввести геномную регистрацию мигрантов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-ross...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408100-ru.html

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3 февраля 2017, 18:30       Комментарии

МВД России предлагает ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой, на замначальника отдела МВД по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности Сергей Алабин.
Как сообщают СМИ, в ходе заседания рабочей группы по подготовке проекта федерального закона, направленного на защиту детей от сексуального насилия Алабин заявил, большую часть уличных преступлений против половой неприкосновенности детей в России совершают мигранты.
По его мнению, геномная регистрация мигрантов, позволила бы увеличить процент раскрываемых преступлений такого рода.
Отметим, на данный момент обязательной геномной регистрации подлежат осужденные и отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а так же всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Геномная регистрация — это получение, хранение и использование биологического материала, содержащего фрагменты ДНК, позволяющие идентифицировать человека.

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