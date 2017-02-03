МЧС отмечает активизацию оползневых процессов

3 февраля 2017, 18:45 Комментарии

Директор Департамента мониторинга, прогнозирования ЧС МЧС КР Анаркул Айталиев, заявил, что на сегодня отмечается активизация оползневых процессов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По словам Айталиева основные причины активизации оползневой опасности на юге республики в настоящее время:

— количество осадков в период с октября 2016 г по январь 2017 г. превысило средние многолетние значения и составило 125-290% месячной нормы;

— колебания температуры воздуха вызвало обильное таяние снега, кроме того, выпадение осадков в виде дождя в осенне-зимний период способствовало интенсивному замачиванию оползневых склонов. Этот процесс периодически повторялся в течение осенне-зимнего периода 2016-2017 гг;

— продолжающаяся сейсмическая активность на территории юга республики.

"Немаловажную роль в развитии и активизации оползневых процессов оказывает и хозяйственная деятельность человека",- отметил Айталиев.

Как отмечается, всего по республике насчитывается около 5000 оползне- опасных участков. По республике проживали на оползне опасных участках 4230 семей, из них отселились в безопасное место – 1272 семьи, 863 семьи в стадии переселения, 2095 семей получили ссуду, земельные участки, но продолжают проживать на опасных участках.