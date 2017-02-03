Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3129 (+0.1241) 
Евро: 74.9446 (+0.2276) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
небольшой снег +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Крушение "Боинга-747". 11 семей обеспечили временным жильем за счет государстваКрушение "Боинга-747". 11 семей обеспечили временным жильем за счет государстваАфиша событий: куда сходить на выходные в Бишкеке?Афиша событий: куда сходить на выходные в Бишкеке?

МЧС отмечает активизацию оползневых процессов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mchs-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408098-ru.html

Похожие новости

МЧС КР: Отмечается активизация оползневых процессов

В 2016 году в Кыргызстане отмечалась низкая инфляционная среда

Кыргызстан и Германия 3 февраля отмечают 25-летний юбилей установления дипотношений

Фракция "Ата Мекен" начала процесс выражения вотума недоверия правительству

"Ата Мекен" начал процесс выражения вотума недоверия правительству

3 февраля 2017, 18:45       Комментарии

Директор  Департамента  мониторинга, прогнозирования ЧС МЧС КР Анаркул  Айталиев,  заявил, что на сегодня отмечается активизация  оползневых процессов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По словам Айталиева основные причины активизации оползневой опасности  на юге республики в настоящее время:
— количество осадков в период с октября  2016 г по январь 2017 г. превысило средние многолетние значения и составило 125-290% месячной нормы;
— колебания температуры воздуха  вызвало обильное таяние снега, кроме того, выпадение осадков в виде дождя  в осенне-зимний период способствовало  интенсивному замачиванию  оползневых склонов. Этот процесс периодически повторялся в течение осенне-зимнего периода 2016-2017 гг;
— продолжающаяся сейсмическая активность на территории юга республики.
"Немаловажную роль  в развитии и активизации оползневых процессов оказывает  и хозяйственная деятельность человека",-  отметил Айталиев.
Как отмечается, всего по республике насчитывается около 5000 оползне- опасных участков. По республике проживали на оползне опасных участках  4230 семей, из них отселились в безопасное место – 1272 семьи, 863 семьи  в стадии переселения, 2095 семей получили ссуду,  земельные участки, но продолжают проживать на опасных участках.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум