Афиша событий: куда сходить на выходные в Бишкеке?

3 февраля 2017, 18:44 Комментарии

Культурно-развлекательная жизнь столицы бурлит, каждый день происходит что-то новое и интересное.

Вы не знаете, как с пользой и приятно провести выходные? K-News подобрал для вас самые интересные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Итак:

4 февраля Фестиваль "Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха – 2017" Цель фестиваля — пропаганда Кыргызстана как страны зимних видов спорта, туризма и отдыха. Весь доход от продажи скипассов потратим на благотворительность. Горнолыжная база "Тогуз-Булак".

Встреча в клубе игры го Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Возникла в Древнем Китае от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века в Го играли исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. По общему числу игроков — одна из самых распространённых настольных игр в мире. Кыргызско-японский центр, 13.00.

Показ фильма "Ночь на Земле" (1991) Отстраненные, словно подсмотренные из космоса пять таксистских историй, грустных и комедийных, случившихся за одну ночь в пяти мегаполисах мира. Каждая имеет свою особенную тему, свойственную месту действия. Так, что такое карьера, выясняется в сердце американской мечты Лос-Анжелесе. БЦ Victory, 18.00.

"Домик желтого дятла" (г. Тараз) Зовем тех, кто еще не слышал группу из Тараза, потому что те, кто уже знаком с творчеством коллектива, придут и без приглашения. Состав: Ирина Широкова — вокал, гитара, Мария Гнусина – гитара, саксофон. Арт-бар "Чемодан Зусмановича", 21.00.

Вечер памяти танцовщика, народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева Состоится совместный концерт солистов и артистов балета и учащихся Бишкекского хореографического училища имени Ч.Базарбаева. Зрители смогут увидеть отрывки и номера из мировой балетной классики, произведения современной хореографии. Кыргызсккий национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Шоу под дождем II "Дышу тобой" Непростая история любви, где главный актер переосмысливает свои отношения с возлюбленной. Рассказчик делится своим опытом, накипевшими обидами, о будто бы улетучившейся любви. Но в процессе монолога он понимает, что не стоило доводить свои отношения до разрыва, чтобы понять насколько он и она были дороги друг другу. Полтора часа переживаний и ярких эмоций артисты театра передают залу с помощью пластики тел. Филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

Сказка "Теремок" На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка нападают лесные разбойники: лиса, волк, и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду – крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все жители теремка. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

Романтическая драма "Мария Тюдор" Премьера этого сезона "Мария Тюдор" — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Спектакли "Веселый светофор" (премьера) "Шайыр достор" Театр кукол – отличное времяпрепровождение для всей семьи. В репертуаре спектакли для детей и взрослых. Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.

5 февраля Мастер-класс "Искусство понимать искусство" На мастер-классе вы узнаете, как научиться узнавать время и стиль в искусстве, как начать говорить об искусстве, что стоит учитывать, начиная изучать историю искусства, как формировать свой вкус и приобрести личное мнение. Кофейня Sierra Coffee, 18.30.

Семейная ярмарка Интересные товары, занимательные интерактивы для всей семьи, шоу-программа для самых маленьких. Приходите на приятный шопинг. ТЦ "Бишкек-парк", 10.00-22.00.

Концерт заслуженного артиста КР Бакыта Ыбыкеева и концертмейстера Юлии Бабич В программе старинные и классические русские романсы, прозвучат любимые русские народные песни. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Сказка "Пеппи Длинныйчулок" Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце – вот героиня, которую вы увидите на сцене. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

Мастер-класс "Делаем рамку для фотографий" Мы смастерим рамку для фотографий, поиграем, поболтаем и поучаствуем в конкурсах. Наградой станут сладкие подарочки и чаепитие. В стоимость входят все принадлежности и сладкие угощения. Регистрация обязательна. Кофейня Cave Coffee, 16.00.