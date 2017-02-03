В Генпрокуратуре КР подвели итоги деятельности органов прокуратуры за 2016 год

3 февраля 2017, 18:20 Комментарии

Бишкек, 3 февраля /Кабар/. Под председательством Генерального прокурора Индиры Джолдубаевой проведено расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры КР по итогам деятельности органов прокуратуры за 2016 год. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа страны.

В ходе коллегии отмечено, что за 2016 год по линии противодействия коррупции и надзору за исполнением законов, органами прокуратуры проведено 9099 проверок, по результатам которых внесено 14558 актов прокурорского реагирования. Государству возмещен ущерб на сумму 196 млн. 439 сомов. Особое внимание обращено на защиту прав предпринимателей, по которому принято 411 актов прокурорского реагирования. Приведены в соответствующее правовое русло проверки субъектов бизнеса, заметно ограничено незаконное вмешательство в их деятельность.

Отдельным вопросом Коллегии рассматривалось состояние прокурорского надзора за исполнением земельного и архитектурно-градостроительного законодательства по городу Бишкек за 2015-2016 годы. Анализ показал, что по результатам проведенных 255 проверок внесено 227 актов прокурорского реагирования, по выявленным нарушениям возбуждено 17 уголовных дел. В суд предъявлено 12 исковых заявлений, из которых удовлетворено – 9. За период с августа по декабрь месяцы 2016 года органами прокуратуры города Бишкек проверкой охвачены 260 объектов строительства, из них по 117 объектам выявлены нарушения и внесено 74 актов реагирования, в том числе на отзыв разрешений и приостановление строительно-монтажных работ. Также, возбуждено 8 уголовных дел и внесено 5 исковых заявлений в суд.

Положение в сфере борьбы с преступностью, осуществления прокурорского надзора за следствием и ОРД за отчетный период в целом по республике имеет положительную динамику. Прокурорами были приняты соответствующие меры по устранению недостатков в этом направлении. Так, в целом по правоохранительным органам на 15,6 процентов сократилось количество фактов укрытия преступлений от учета. На 135,4 процентов увеличилось количество выявленных фактов необоснованного возбуждения уголовных дел.

По линии поддержания государственного обвинения в судах первой инстанции прокурорами принято участие в рассмотрении 17737 уголовных дел в отношении 20553 лиц. Лично прокурорами городов и районов республики поддержано государственное обвинение в суде по 517 делам. Тем не менее, как было отмечено в ходе коллегии, работа в данном направлении всё ещё не соответствует поставленным требованиям.

На заседании были указаны на проблематичные моменты деятельности органов прокуратуры по отдельным направлениям, отмечены некоторые недостатки и упущения. "Необходимо менять подходы и критерии к оценке своей деятельности, надо уметь брать на себя ответственность", - отметила Генеральный прокурор, акцентируя внимание на сложных и важных задачах, стоящих перед надзорным органом страны в наступившем году.

По итогам коллегии руководством Генеральной прокуратуры и членами коллегии указаны на усиление деятельности органов прокуратуры и приняты соответствующие решения.