Премьер-министр вручил ряд правительственных наград сотрудникам ОВД

3 февраля 2017, 18:24 Комментарии

Бишкек, 3 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, на заседании коллегии Министерства внутренних дел КР вручил ряд правительственных наград, отличившимся по итогам 2016 года сотрудникам милиции. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР

Глава правительства подчеркнул, что профессионально и эффективно выполненная работа сотрудников милиции обязательно должна поощряться.

Так, Почетной грамотой Правительства КР награждены:

- Анарбекова Айпери - старший лейтенант милиции, инспектор инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Токтогульского района Жалал-Абадской области;

- Асанбеков Ажыбай – прапорщик милиции, инспектор взвода отдела Патрульной милиции по управлении внутренних дел Таласской области;

- Мурзакматов Рахатбек – заместитель начальника отдела внутренних дел Ак-Талинского района Нарынской области.

Именными часами от премьер-министра КР награждены:

- Мурзалиев Аскар – старший лейтенант милиции, следователь следственного отделения органов внутренних дел Кара-Суйского района Ошской области;

- Далбаева Нургүл – капитан милиции, старший инспектор организационно-аналитического отдела управлении внутренних дел Жалал-Абадской области;

- Жаманаков Тилек – капитан милиции, участковый уполномоченный милиции отделения внутренних дел г. Каракол Иссык-Кульской области;

- Ибраимов Расул – старшина милиции, сотрудник отдела охраны Ленинского района г. Бишкек, Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД КР.

Благодарностью от имени премьер-министра КР удостоены:

- Болотбеков Акылбек – капитан милиции, старший оперуполномоченный Главного управления внутренних дел по г. Бишкек;

- Кошчиев Азат – прапорщик милиции, командир отделения взвода № 1 батальона № 1 Полка специального назначения "Шумкар" МВД КР;

- Насиров Уланбек – капитан милиции, оперуполномоченный Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД КР;

- Осмонов Самат – полковник милиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам Десятого главного управления МВД КР;

- Усубалиев Акжолтой – майор милиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам международного отдела Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР;

- Анарбаев Турдубек – подполковник милиции, оперативный дежурный дежурной части Главного управления внутренних дел г. Бишкек;

- Элтоев Ильгиз – капитан милиции, старший эксперт Экспертно-криминалистической группы управления внутренних дел Нарынской области;

- Осмонов Чингиз – старший лейтенант милиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска Барпинского поселкового отделения милиции отдела внутренних дел Сузакского района Жалал-Абадской области;

- Алиев Муслим – главный инспектор Главного штаба МВД КР;

- Курманбаев Нурбек – старший инспектор секретного отдела МВД КР.