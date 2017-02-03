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Биатлонист Николай Матвеев выступил в гонке преследования на Всемирной универсиаде

Источник:
http://24.kg/sport/44385_biatl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408093-ru.html

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Николай Матвеев вновь стал 47-м на соревнованиях по биатлону на Всемирной универсиаде

Лыжники из Кыргызстана выступили на спринтерской дистанции на Всемирной универсиаде

3 февраля 2017, 18:03       Комментарии

Биатлонист Николай Матвеев сегодня выступил в гонке преследования на 12,5 километра на Всемирной зимней универсиаде, проходящей в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщил официальный сайт соревнований.
По его данным, на старт вышел 51 спортсмен. Тройку призеров составили Сергей Корастылев (РФ) - 32 минуты 8,3 секунды, Дмитрий Иванов (РФ) - 32 минуты 19,2 секунды и Семен Сучилов (РФ) - 32 минуты 26,9 секунды.
Отечественный спортсмен оказался среди 16 человек, которые остались без места в итоговом протоколе, так как отстали от лидера на круг.
Ранее в рамках универсиады Николай Матвеев выступил в индивидуальной гонке на 20 км и спринтерской гонке на 10 км и дважды занял 47-е место.

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