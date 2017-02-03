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От 12 до 22 лет тюрьмы грозит оппозиционным политикам в Кыргызстане

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44395_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408092-ru.html

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3 февраля 2017, 18:11       Комментарии

В Кыргызстане оппозиционным политикам, обвиняемым в попытке насильственного захвата власти, грозит от 12 до 22 лет тюрьмы. Такое обвинение запросило гособвинение.
Прокурор попросил для Дастана Сарыгулова 12 лет лишения свободы, Бектура Асанова - 15 лет, Кубанычбека Кадырова - 16 лет. Для Эрнеста Карыбекова обвинение попросило 22 года тюрьмы с конфискацией имущества.
В 2016 году по обвинениям в попытке насильственного захвата власти и шпионаже задержали Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова, Эрнеста Карыбекова, Дастана Сарыгулова, Бекболота Талгарбекова, Толубая Колубаева, Марата Султанова, Александра Гусева и Тойгонбека Калматова.
Основанием для возбуждения уголовного дела против оппозиционеров послужила аудиозапись, появившаяся в Интернете. На ней зафиксировано, как задержанные делят государственные посты в случае захвата власти.

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