Кыргызстанца, пытавшегося примкнуть к ИГИЛ, задержали в России

3 февраля 2017, 18:16 Комментарии

Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии (Россия) задержали гражданина Кыргызстана, который намеревался выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Как отмечается, задержанный - 21-летний гражданин Кыргызстана - временно проживал в Кабардино-Балкарии. Он намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков.

"Его завербовали террористы через Интернет", - отметил источник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на участие в деятельности террористической организации" УК РФ. По ней кыргызстанцу грозит до 20 лет лишения свободы.