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Кыргызстанца, пытавшегося примкнуть к ИГИЛ, задержали в России

Источник:
http://24.kg/kriminal/44386_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408091-ru.html

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ГКНБ задержан организатор финансирования международной террористической организации

3 февраля 2017, 18:16       Комментарии

Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии (Россия) задержали гражданина Кыргызстана, который намеревался выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Как отмечается, задержанный - 21-летний гражданин Кыргызстана - временно проживал в Кабардино-Балкарии. Он намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков.
"Его завербовали террористы через Интернет", - отметил источник.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на участие в деятельности террористической организации" УК РФ. По ней кыргызстанцу грозит до 20 лет лишения свободы.

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