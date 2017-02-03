8 семьям пострадавшим в результате авиакатастрофы предоставлено временное жилье

3 февраля 2017, 18:13 Комментарии

На сегодня 8 семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы "Боинг-747", предоставлены квартиры для временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По факту на 3 февраля 2017 года 8 семьям, пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в Сокулукском районе Чуйской области, были предоставлены квартиры в Бишкеке для временного проживания.

Как отмечается, остальные три семьи, оставшиеся в гостинице "Семетей", будут перевезены на квартиры в ближайшее время.

Как отмечается, во всех квартирах, куда размещаются пострадавшие, имеются все необходимые условия для проживания (мебель, бытовая техника, отопление).

"Таким образом, 11 семей обеспечены временным жильем за счет государства. Также следует отметить, что в настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению дома одной семьи, проживающей также в "Семетей", который был частично поврежден в результате авиакатастрофы", — сообщает пресс-служба.