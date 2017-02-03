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Страны ЕАЭС определят точные сроки устранения препятствий на внутренних рынках Союза

Источник:
http://knews.kg/2017/02/strany...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408088-ru.html

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3 февраля 2017, 18:03       Комментарии

Препятствия и ограничения на внутренних рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны быть внесены в специальные "дорожные карты". Этот и другие вопросы по устранению препятствий для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри Союза рассмотрены на первом заседании профильного Консультативного комитета, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Главы государств-членов неоднократно отмечали важность функционирования внутреннего рынка нашего Союза без барьеров, изъятий, и ограничений. Сейчас мы активизируем эту работу, и Консультативный комитет, который сегодня начинает свою деятельность, является одним из инструментов повышения эффективности в этом направлении. Страны заинтересованы, чтобы рынок ЕАЭС функционировал как единый. Безусловно, мы будем двигаться, исходя из приоритетов стран, учитывая все предложения", – отметила председатель Консультативного комитета, член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян.
Члены Комитета оценили существующие нормы права Союза и пришли к единому мнению, что ряд положений нуждается в обновлении. Одно из них касается препятствий на союзном рынке. Изъятия и ограничения – это допустимые препятствия на внутренних рынках ЕАЭС, предусмотренные Договором о Союзе как исключения либо пробелы, к сокращению которых государствам-членам нужно стремиться. В ближайшие несколько месяцев будут созданы специальные "дорожные карты", где будут прописаны изъятия и ограничения по направлениям деятельности и планы по их устранению каждой страной-участницей в соответствии с ее экономическими возможностями.
Кроме того, на заседании обсудили подготовку методологии разделения препятствий на барьеры, изъятия и ограничения, а также порядок ведения их реестра. Эти документы станут нормативной основой для дальнейшей работы по выявлению и устранению проблем на внутренних рынках Союза и сделают ее более эффективной.

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