Шведы испытали пассажирский самолет на биотопливе

3 февраля 2017, 17:48 Комментарии

Шведская авиакомпания BRA провела испытания пассажирского турбовинтового самолета ATR 72-600, заправленного смесью обычного авиационного топлива (55 процентов) и горючего, сделанного из использованных кухонных жиров (45 процентов). Как сообщает N + 1 со ссылкой на Defense Aerospace, самолет выполнил перелет из Стокгольма в Умео (около 600 километров). Испытания прошли полностью успешно.

Сегодня некоторые авиакомпании рассматривают возможность заправки самолетов биотопливом. Считается, что оно гораздо экологичнее традиционного авиакеросина. Кроме того, авиакомпании полагают, что по мере формирования спроса на такое горючее его стоимость будет снижаться и довольно быстро опустится ниже цен на авиакеросин.

При этом просто перейти на использование нового вида топлива невозможно. Прежде, чем начать заправлять им рейсовые самолеты, необходимо убедиться, что топливная система и двигатели с новым горючим работают точно так же, как и с обычным. Это можно выяснить только проводя испытания. Параллельно испытатели выясняют, как сказывается новое топливо на ресурсе двигателей.

Пассажирский самолет ATR 72-600 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, способными развивать мощность до 2,05 тысячи киловатт. Самолет пассажировместимостью 78 человек способен выполнять полеты на расстояние 1,3 тысячи километров на скорости до 509 километров в час.

Когда именно самолеты компании BRA начнут выполнять регулярные рейсы на биотопливе, пока неизвестно. Согласно действующему плану, компания намерена за счет использования биотоплива сократить вдвое выбросы вредных веществ к 2025 году. Все необходимые испытания и исследования ведутся в рамках масштабной программы правительства Швеции по сокращению вредных выбросов транспортом.

Эта программа подразумевает полный отказ от использования ископаемых видов топлива. Сроки отказа пока точно не определены. Несколько шведский организаций в настоящее время ведут исследование технологий производства новых видов топлива. В частности, биотопливо планируется производить из древесины.

В настоящее время леса покрывают чуть больше половины площади Швеции, или около 230 тысяч квадратных километров. Ежегодный прирост леса в стране составляет около 120 миллионов кубометров. По предварительным оценкам властей, в случае перевода всего транспорта страны на биотопливо из древесины уменьшит прирост леса только на два процента, или 2,4 миллиона кубометров.

Между тем американская авиакомпания United Airlines уже использует биотопливо для заправки пассажирских самолетов. С марта прошлого года лайнеры перевозчика, заправленные биотопливом, выполняют полеты по маршруту Лос-Анджелес - Сан-Франциско. В баки самолетов заливается смесь обычного горючего и биотоплива на основе гидроочищенных эфиров и жирных кислот.