Минкультуры Узбекистана выделило $50 тысяч узбекскому театру в Оше

3 февраля 2017, 18:02 Комментарии

Минкультуры Узбекистана выделило $50 тысяч узбекскому академическому драмтеатру имени Бабура в Оше. Об этом сегодня, 3 февраля, "ВБ" сообщил продюсер театра Дилмурад Ишанов.

По его словам, сегодня делегация из Кыргызстана прибыла в Ташкент, где их встретил министр культуры и спорта РУз Баходир Ахмедов.

"В состав делегации входят также директор и режиссер нашего театра, а также начальник ошского управления культуры Топчубай Досбаев. Выделенные деньги мы потратим на повышение квалификации 10 актеров, на реквизит театра и театральную постановку "Бабур". Контролировать целевое использование денег будет заместитель министра культуры РУз Фатих Жалалов. Позже мы встретимся с вице-премьер-министром РУз Адахамом Икрамовым", - сказал Ишанов.