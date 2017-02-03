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Минкультуры Узбекистана выделило $50 тысяч узбекскому театру в Оше

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354824_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408084-ru.html

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3 февраля 2017, 18:02       Комментарии

Минкультуры Узбекистана выделило $50 тысяч узбекскому академическому драмтеатру имени Бабура в Оше. Об этом сегодня, 3 февраля, "ВБ" сообщил продюсер театра Дилмурад Ишанов.
По его словам, сегодня делегация из Кыргызстана прибыла в Ташкент, где их встретил министр культуры и спорта РУз Баходир Ахмедов.
"В состав делегации входят также директор и режиссер нашего театра, а также начальник ошского управления культуры Топчубай Досбаев. Выделенные деньги мы потратим на повышение квалификации 10 актеров, на реквизит театра и театральную постановку "Бабур". Контролировать целевое использование денег будет заместитель министра культуры РУз Фатих Жалалов. Позже мы встретимся с вице-премьер-министром РУз Адахамом Икрамовым", - сказал Ишанов.

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