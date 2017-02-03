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На члена общества слепых возбудили уголовное дело по заявлению депутата

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44394_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408081-ru.html

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По заявлению Дастана Бекешева возбуждено дело на экс-заведующего соццентром общества слепых и глухих

Депутат СДПК Кадыркулов сдал мандат

3 февраля 2017, 17:53       Комментарии

ГУВД Бишкека по заявлению депутата парламента Кыргызстана Дастана Бекешева возбудило уголовное дело на бывшего заведующего социальным центром Кыргызского общества слепых и глухих (КОС и КОГ) Темирлана Ормукова за заведомо ложное сообщение.
Медвежья услуга Дастана Бекешева и поэтическая слава Темирлана Ормукова Подробнее
По данным ГУВД, правоохранительные органы проверили заявления Темирлана Ормукова о якобы совершении Бекешевым тяжких преступлений. В частности, получении незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере с предпринимателей, занимавшихся продажей праворульных автомобилей, за лоббирование их интересов в ЖК КР, незаконную организацию митингов с целью смещения с поста председателя КОС и КОГ.
По результатам проверок доводы Ормукова не нашли подтверждения, в связи с чем в возбуждении уголовного дела против Бекешева отказано за отсутствием в его действиях состава преступления.
При этом ГУВД теперь уже по заявлению депутата парламента в январе 2017 года возбудило уголовное дело в отношении Темирлана Ормукова за заведомо ложное сообщение.
Начато следствие.

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