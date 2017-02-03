Премьер вручил правительственные награды отличившимся сотрудникам МВД (фото)

3 февраля 2017, 17:23 Комментарии
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 3 февраля на заседании коллегии Министерства внутренних дел вручил ряд правительственных наград отличившимся по итогам 2016 года сотрудникам милиции. Как сообщает пресс-служба правительства, он подчеркнул, что профессионально и эффективно выполненная работа сотрудников милиции обязательно должна поощряться.
Так, почетной грамотой правительства награждены:
- Анарбекова Айпери - старший лейтенант милиции, инспектор инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Токтогульского района Жалал-Абадской области;
- Асанбеков Ажыбай - прапорщик милиции, инспектор взвода отдела патрульной милиции управления внутренних дел Таласской области;
- Мурзакматов Рахатбек - заместитель начальника отдела внутренних дел Ак-Талинского района Нарынской области.
Именными часами от премьер-министра награждены:
- Мурзалиев Аскар - старший лейтенант милиции, следователь следственного отделения органов внутренних дел Кара-Суйского района Ошской области;
- Далбаева Нургуль - капитан милиции, старший инспектор организационно-аналитического отдела управления внутренних дел Жалал-Абадской области;
- Жаманаков Тилек - капитан милиции, участковый уполномоченный милиции отделения внутренних дел города Каракол Иссык-Кульской области;
- Ибраимов Расул - старшина милиции, сотрудник отдела охраны Ленинского района Бишкека, Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД.
Благодарностью от имени премьер-министра удостоены:
- Болотбеков Акылбек - капитан милиции, старший оперуполномоченный Главного управления внутренних дел по городу Бишкек;
- Кошчиев Азат - прапорщик милиции, командир отделения взвода № 1 батальона №1 полка специального назначения "Шумкар" МВД;
- Насиров Уланбек - капитан милиции, оперуполномоченный Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД;
- Осмонов Самат - полковник милиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам Десятого главного управления МВД;
- Усубалиев Акжолтой - майор милиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам международного отдела Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД;
- Анарбаев Турдубек - подполковник милиции, оперативный дежурный дежурной части ГУВД Бишкека;
- Элтоев Ильгиз - капитан милиции, старший эксперт экспертно-криминалистической группы управления внутренних дел Нарынской области;
- Осмонов Чингиз - старший лейтенант милиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска Барпинского поселкового отделения милиции отдела внутренних дел Сузакского района Жалал-Абадской области;
- Алиев Муслим - главный инспектор Главного штаба МВД;
- Курманбаев Нурбек - старший инспектор секретного отдела МВД.