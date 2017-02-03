Премьер вручил правительственные награды отличившимся сотрудникам МВД (фото)

3 февраля 2017, 17:23 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 3 февраля на заседании коллегии Министерства внутренних дел вручил ряд правительственных наград отличившимся по итогам 2016 года сотрудникам милиции. Как сообщает пресс-служба правительства, он подчеркнул, что профессионально и эффективно выполненная работа сотрудников милиции обязательно должна поощряться.

Так, почетной грамотой правительства награждены:

- Анарбекова Айпери - старший лейтенант милиции, инспектор инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Токтогульского района Жалал-Абадской области;

- Асанбеков Ажыбай - прапорщик милиции, инспектор взвода отдела патрульной милиции управления внутренних дел Таласской области;

- Мурзакматов Рахатбек - заместитель начальника отдела внутренних дел Ак-Талинского района Нарынской области.

Именными часами от премьер-министра награждены:

- Мурзалиев Аскар - старший лейтенант милиции, следователь следственного отделения органов внутренних дел Кара-Суйского района Ошской области;

- Далбаева Нургуль - капитан милиции, старший инспектор организационно-аналитического отдела управления внутренних дел Жалал-Абадской области;

- Жаманаков Тилек - капитан милиции, участковый уполномоченный милиции отделения внутренних дел города Каракол Иссык-Кульской области;

- Ибраимов Расул - старшина милиции, сотрудник отдела охраны Ленинского района Бишкека, Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД.

Благодарностью от имени премьер-министра удостоены:

- Болотбеков Акылбек - капитан милиции, старший оперуполномоченный Главного управления внутренних дел по городу Бишкек;

- Кошчиев Азат - прапорщик милиции, командир отделения взвода № 1 батальона №1 полка специального назначения "Шумкар" МВД;

- Насиров Уланбек - капитан милиции, оперуполномоченный Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД;

- Осмонов Самат - полковник милиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам Десятого главного управления МВД;

- Усубалиев Акжолтой - майор милиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам международного отдела Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД;

- Анарбаев Турдубек - подполковник милиции, оперативный дежурный дежурной части ГУВД Бишкека;

- Элтоев Ильгиз - капитан милиции, старший эксперт экспертно-криминалистической группы управления внутренних дел Нарынской области;

- Осмонов Чингиз - старший лейтенант милиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска Барпинского поселкового отделения милиции отдела внутренних дел Сузакского района Жалал-Абадской области;

- Алиев Муслим - главный инспектор Главного штаба МВД;

- Курманбаев Нурбек - старший инспектор секретного отдела МВД.